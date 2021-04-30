18 gün tam kapanmaya Bayram da eklenince

Alınan karla Ülke genelinde 18 gün tam kapanmanın içerisine Ramazan Bayramıda eklenince Akyazı Çarşamba pazarı

Bu haber 2021-04-30 01:34:59 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Alınan karla Ülke genelinde 18 gün tam kapanmanın içerisine Ramazan Bayramıda eklenince Akyazı Çarşamba pazarı bayram havasına döndü, Zabıta ve Bakkallar odası tarafından alınan önlemlerle Pazara gelen vatandaşları HES kodu sorgulandıktan sonra ateşleri ölçülüp Pazaryerine girişlere izin veriyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası Ülke genelinde Perşenbe günü akşamı başlayacak olan Tam kapanma günlerinin içerisine Ramazan bayramı da girince Akyazı Kapalı pazaryerinde Çarşamba günleri açılan halk pazarına ilgi yoğun oldu.

Vatandaşlar 18 gün tam kapanma nedeniyle evlerindeki yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra bayram alışverişlerini de yapıyorlar.

Tam kapanma ve Bayram nedeniyle semt pazarına akın eden vatandaşlar Pazar yeri girişince Akyazı belediye Zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri ,Bakkallar odası ve tuhafiyeciler odası tarafından Pazar yeri girişinde HES kodu kontrolü ve Ateşleri ölçüldükten sonra maske ve mesafe konusunda uyarıldıktan sonra pazara girişlerini sağlıyorlar.

Pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlar ise pazaryeri içerisinde seyyar olarak dolaşan Zabıta ve Polis ekiplerince maske mesafe konusunda sık sık uyarılıyorlar