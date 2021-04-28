BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNDEN RAMAZAN YARDIMI

BBP Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu ve yönetimi, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı,

Bu haber 2021-04-28 23:32:44 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

BBP Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu ve yönetimi, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı, Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören ve Konuralp Mahalle Muhtarı Nihat İçyüz’ün de destekleri ile hazırladıkları gıda kolilerini daha önce belirledikleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.

Büyük bir gizlilik içinde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıktan sonra açıklama yapan BBP si ilçe Başkanı Naim Yolcu, hayırseverlerimizin de büyük destek verdiği yardım kolilerimizin dağıtımını tamamladık. Ayrıca yine ihtiyaç sahibi olduklarını bildiğimiz öğrencilerimize de gıda desteğinin yanında nakti yardımda bulunduk. Ramazan nedeniyle yapmış olduğumuz bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi.



