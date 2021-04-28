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İLÇE BAŞKANI KUŞDİL “ YASAK VARSA HEPİMİZ İÇİN GEÇERLİ OLMALI”

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Resul Kuşdil idrak etmekte olduğumuz Ramazan
Bu haber 2021-04-28 23:30:53 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Resul Kuşdil idrak etmekte olduğumuz Ramazan ayında parti olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtmak istediğimiz yardım kolilerimizi önceden

Tespit ettiğimiz ve gerçekten ihtiyaçlı hemşehrilerimize Cumartesi günü dağıtabilmek için İlçe Kaymakamlığımızdan izin istedik. Fakat Sokağa çıkma yasağının olması nedeniyle bu isteğimiz Kaymakamımız tarafından uygun görülmedi ve izin verilmedi.. Biz yasaklara uyan bir parti olduğumuz için “tamam” dedik.

Ancak, baktık ki iktidar partisinin ilçe başkanı, kadın kolları beşken ve yönetimi, Gençlik kolları başkanı bize yasak olduğu söylenerek izin verilmeyen Cumartesi ve Pazar günü mahalle mahalle gezip siyaset yapmalarına izin verilmiş. Buna çifte standart denir. Diyerek tepki gösterdi.

Bugün bize reva görülen bu haksızlık gelecekte bugünün iktidar partisine de yapılabilecek

Ve onlar O gün” Adalet nerede” diye bizim gibi hayıflanacaktır. Bundan adım kadar eminim diyen YRF ilçe Başkanı Resul Kuşdil yöneticileri taraf tutmamaya, adil olmaya davet etti.
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