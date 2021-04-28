GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

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Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, koordineli
Bu haber 2021-04-28 16:25:07 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, koordineli bir çalışma içinde oldukları Mesleki Eğitim okulu Müdürü Emrah Önal’ı makamında ziyaret etti

 Ziyaret sonrası bir .açıklama yapan Başkan Sezgin Durmuş Mesleki Eğitim okulunda 100’e yakın çalışanımız eğitim görüyor. Bu ziyarette hem onların eğitimlerine ilişkin bilgi alışverişi yaptık hem de gelecekte neler yapabilirizi konuştuk dedi.

 

 

 
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