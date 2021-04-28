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NİLÜFERHATUN MTAL’DE TEKSTİL TEKNOLOJİSİNE GEÇİLDİ

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tekstil
Bu haber 2021-04-28 16:21:43 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Tekstil Teknolojisi Alanı (Tekstil Boya Apre ve Laborantlığı Dalı) açıldı.

 İlçemizdeki, Tekstil Sanayi kuruluşları olan Little Big Çak Tekstil  A.Ş. ,Aydın Örme A.Ş., ve Kadifeteks Mensucat Sanayi A.Ş. ile Nilüfer Hatun MTAL arasında   ‘’Okul Sanayi İşbirliği Sakarya Modeli’’ protokolü yapılmıştır. Yapılan protokol, okulda yeni açılan Tekstil Teknolojisi Alanına temrinlik malzeme, araç gereç ve donanım temini, öğrencilerin staj imkanı ve mezun olduklarında istihdamı konularını kapsıyor.

 Okul Müdürü Enver EKİCİ, Tekstil Teknolojisi Alanının önümüzdeki yıl 9. sınıfa öğrenci alacağını belirtmiştir. Okulumuzda  alanın açılmasına katkı sağlayan Akyazı Kaymakamımız Yakup Güney ‘e ve ilçemizdeki Tekstil Sanayi kuruluşlarına teşekkür etti.

 Özellikle Tekstil Sanayi kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılama, öğrencilerimizin istihdamını arttırma ve ülke ekonomisine katkı sağlama açısından, ilçede Tekstil Teknolojisi Alanın açılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti
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