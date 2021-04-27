MUHTARLAR YAŞ GÜNÜNDE AKYAZI NET’İ UNUTMADI

Akyazı Muhtarlar Derneği bu yıl 19. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akyazi.net’i ziyaret ederek

Bu haber 2021-04-27 17:53:37 eklenmiş ve 2 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği bu yıl 19. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akyazi.net’i ziyaret ederek yıl dönümünü kutladılar.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman yönetim kurulu üyeleri Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ve Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören bu yıl 19. Kuruluş yıldönümü olması nedeniyle Akyazi.net bürosunu ziyaret ettiler.

Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman Biz muhtarları eli ayağı gözü olan her daim yanımızda hissettiğimiz Akyazı’nın en güncel haber sitesi Akyazi.net internet haber sitesinin bu gün 19. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ziyaret ettik. Başta Alaattin Onur olmak üzere Akyazi.net ailesinin 19. Kuruluş yıl dönümünü kutlar nice 19 yıllar yayın hayata bu başarısını taşır dedi.

Alaattin Onur yapılan ziyaretten memnun olduğunu Muhtarlarımızın da bizlere her daim destek verdilerini bu nedenle de demokrasinin ilk durağı olan Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum dedi.



