FUTBOL SAHASI TOMRUK DEPOSU OLACAK

Dokurcun Mahallesinde tek Futbol sahası olarak bilinen Dokurcun Belde Spor sahası Orman İşletmesi tarafından iş

Bu haber 2021-04-27 17:43:39 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

Dokurcun Mahallesinde tek Futbol sahası olarak bilinen Dokurcun Belde Spor sahası Orman İşletmesi tarafından iş makineleriyle kazılarak Tomruk deposu yapılıyor.

Dokurcun belde spor yöneticileri ve sporcuları Mahallemizde bulunan spor ve antrenman yapacağımız ve maç oynayacağımız tek stadımız Orman işletmesi tarafından tomruk deposu yapılıyor.

Bu alan Belde belediyesi varken Spor alanı olarak tahsis edilmişti Belediyemiz kapanınca diğer kurumlar gibi spor yapabileceğimiz Dokurcun Belde Spor’un maç oynayabileceği tek saha olan bu alan Orman İşletmesi tarafından Tomruk deposu yapılıyor. Yetkililerden ricamız bu spor alanımı elimizden almayın Gençler kötü alışkanlıklar edinmesin diye tamamen kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çaba gösteriyoruz. Dokurcunlular olarak bu alan olmazsa 30 kilometre yol giderek spor yapmak zorunda kalacağız sahamızın tekrar geri verilmesini istiyoruz dediler