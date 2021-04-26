Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KABİNE TOPLANTISINDAN 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÇIKTI

KABİNE TOPLANTISINDAN 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÇIKTI

AKYAZI TERMİNALİNE İLK KAZMA

AKYAZI TERMİNALİNE İLK KAZMA

AK KADINLAR 10 MAHALLEYİ DAHA ZİYARET ETTİ

AK KADINLAR 10 MAHALLEYİ DAHA ZİYARET ETTİ

ALAAĞAÇ ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ

ALAAĞAÇ ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ

OSMAN KUMAŞ’TA KORONAVİRÜS KURBANI

OSMAN KUMAŞ’TA KORONAVİRÜS KURBANI

OTOBAN KÖPRÜSÜNDE ÇÖKME

OTOBAN KÖPRÜSÜNDE ÇÖKME

KABİNE TOPLANTISINDAN 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÇIKTI

Artan vaka ve vefat sayısının ardından Türkiye, Ramazan başlangıcı ile beraber kısmi kapanmaya girmişti.
Bu haber 2021-04-26 21:07:02 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Artan vaka ve vefat sayısının ardından Türkiye, Ramazan başlangıcı ile beraber kısmi kapanmaya girmişti. Yaklaşık 2 haftadır uygulanan kısmi kapanma ile birlikte vaka ve vefat sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Ancak vaka sayısının halen 30 binli seviyelerde olması, vefat sayısının da 300'lü rakamlarda seyretmesi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorularını ortaya çıkardı. Kabine Toplantısı'na çevrilen gözler, çıkacak kararları bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik toplantının ardından, Türkiye'nin vaka hedefinin 5 bin olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulayacağını belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının detayları.

 

TAM KAPANMA AÇIKLAMASI:
Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor." Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor

 

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA
29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

 

YEME İÇME SEKTÖRÜ
Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT
Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

 

EĞİTİM

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:08 - KABİNE TOPLANTISINDAN 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÇIKTI
Artan vaka ve vefat sayısının ardından Türkiye, Ramazan başlangıcı ile beraber kısmi kapan...
21:37 - KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ HAYATINI KAYBETTİ
Akyazı Çakıroğu Mahallesinde bahçede çapa yaparken kalp krizi geçiren ...
22:43 - GÜZEL SESLİ MÜEZZİN ENVER YILDIRIM UNUTULMUYOR
Yıllarını din görevlisi olarak Akyazı’lılara adayan, Akyazı ve bölgenin en önemli camileri...
22:11 - Trafo ’da yangın çıktı İftara karanlıkta girdiler
Akyazı ilçesinin en büyük Mahallesi olan Ömercikler Mahallesi TOKİ Konutları,...
22:09 - Ana Caddenin üzerine Otomobilin park edip kayıplara kar
Akyazı Ada Caddesi Belediye önü Pazarköy Caddesi girişine Otomobilini park eden...
23:45 - YENİDEN REFAH PARTİSİ 10 NİSAN POLİS BAYRAMINI KUTLADI
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil Beraberinde Kadın ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ