KABİNE TOPLANTISINDAN 17 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÇIKTI

Artan vaka ve vefat sayısının ardından Türkiye, Ramazan başlangıcı ile beraber kısmi kapanmaya girmişti.

Bu haber 2021-04-26 21:07:02 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Artan vaka ve vefat sayısının ardından Türkiye, Ramazan başlangıcı ile beraber kısmi kapanmaya girmişti. Yaklaşık 2 haftadır uygulanan kısmi kapanma ile birlikte vaka ve vefat sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Ancak vaka sayısının halen 30 binli seviyelerde olması, vefat sayısının da 300'lü rakamlarda seyretmesi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorularını ortaya çıkardı. Kabine Toplantısı'na çevrilen gözler, çıkacak kararları bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik toplantının ardından, Türkiye'nin vaka hedefinin 5 bin olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulayacağını belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının detayları.

TAM KAPANMA AÇIKLAMASI:

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor." Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA

29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

YEME İÇME SEKTÖRÜ

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

EĞİTİM

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde çalışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.