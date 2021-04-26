AK KADINLAR 10 MAHALLEYİ DAHA ZİYARET ETTİ

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Akyazı’lı AK Kadınlar 10 Mahalleyi daha ziyaret ederek

Bu haber 2021-04-26 12:44:13 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Akyazı’lı AK Kadınlar 10 Mahalleyi daha ziyaret ederek, ziyaret ettikleri mahalle sayısını 38’e çıkardılar.

Akyazı’lı AK kadınlar Nurten Birincioğlu’nun başkanlığında İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Gençlik Kolları başkanı Oğuzhan Çolak’ın da katılıp destek verdiği AK Kadınlar bu defa Vakıf, Seyfeler, Alştındere Cumhuriyet, Gündoğan ve Osmanağa, Harunusta, Hasanbey ve Pazarköy mahallelerine giderek mahalle sakinleri ile görüşüp karşılıklı bilgi alışverişi yaptılar. Özellikle de mahalle kadınlarının isteklerini dinleyip notlarını aldılar.