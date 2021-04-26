ALAAĞAÇ ŞİMDİ DAHA GÜVENLİ

Alaağaç Mahallesinde Muhtarlık tarafından 9 ayrı noktaya 26 adet güvenlik kamerası

Bu haber 2021-04-26 12:41:10 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Alaağaç Mahallesinde Muhtarlık tarafından 9 ayrı noktaya 26 adet güvenlik kamerası takarak Mahalle daha güvenli hale getirildi.

Akyazı ilçesinin en eski ve büyük Mahallelerinden olan Alaağaç Mahallesi Muhtarlığı Mahallede 9 ayrı noktaya 26 adet güvenlik kamerası taktırdı.

Alaağaç Mahallesinin tüm giriş çıkışları artık her gün 24 saat kayıt altına alınarak daha güvenli hale getirildi.

Alaağaç Mahalle Muhtarı Zafer Karacan Alaağaç Mahallemizdeki hizmetlerimize bir yenisini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemiz takılan güvenlik kameraları caydırıcı bir güç olacağı gibi artık daha güvenli olacak. Bu hizmette maddi manevi destek veren değerli büyüklerimize, Arkadaşlarımıza, Kardeşlerimize aza çalışma arkadaşlarımızla birlikte teşekkür ediyoruz dedi.