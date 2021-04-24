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OTOBAN KÖPRÜSÜNDE ÇÖKME

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Topağaç Mahallesini Kumköprü Mahallesine
Bu haber 2021-04-24 21:37:38 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Topağaç Mahallesini Kumköprü Mahallesine bağlayan köprüde göçükler oluştu.

 Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı mevkiinde Akyazı Ormanköy yolu Osmanbey köprüsünün dik oluşu tartışılırken göçükler meydana gelmiş Köprü 60 gün ulaşıma kapatılmış yeniden onarıma alınmıştı

 Kuzey Marmara Otoyolunda bu kez Akyazı Topağaç Mahallesi ile Kumköprü Mahallesini bir birine bağlayan köprüde göçükler oluştu.

 Topağaç Mahallesi ve Kumköprü Mahallesinde yaşayan vatandaşlar köprüde meydana gelen göçükler nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını yetkililerin bir an önce köprüde genel bir kontrol yapıp vatandaşları bilgilendirmesini istediler
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