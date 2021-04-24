KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Çakıroğu Mahallesinde bahçede çapa yaparken kalp krizi geçiren

Bu haber 2021-04-24 21:33:15 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.