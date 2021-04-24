KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Çakıroğu Mahallesinde bahçede çapa yaparken kalp krizi geçiren 51 yaşındaki Dursun Şayhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akyazı’ya bağlı Çakıroğlu Mahallesi'nde yaşayan Dursun Şayhan, evinin önünde Pat Pap tabir edilen Tarım aracıyla bahçede çapa yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Olayı fark eden yakınları 112 Abulans Sağlık ekiplerine haber verdiler.
Dursun Şayhan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğarken bugün öğle vakti Çakıroğlu mahallesindeki hanesinde alınan helellik ve kılınan cenaze namazının ardından aile Mezarlığı'nda toprağa verildi