Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
OSMAN KUMAŞ’TA KORONAVİRÜS KURBANI

OSMAN KUMAŞ’TA KORONAVİRÜS KURBANI

OTOBAN KÖPRÜSÜNDE ÇÖKME

OTOBAN KÖPRÜSÜNDE ÇÖKME

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ HAYATINI KAYBETTİ

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ HAYATINI KAYBETTİ

CHP AKYAZI 23 NİSAN MESAJI YAYINLADI

CHP AKYAZI 23 NİSAN MESAJI YAYINLADI

23 NİSAN’A SESSİZ TÖREN

23 NİSAN’A SESSİZ TÖREN

AKYAZI MHP VATANDAŞLARLA TEMASI KESMİYOR

AKYAZI MHP VATANDAŞLARLA TEMASI KESMİYOR

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Çakıroğu Mahallesinde bahçede çapa yaparken kalp krizi geçiren
Bu haber 2021-04-24 21:33:15 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Çakıroğu Mahallesinde bahçede çapa yaparken kalp krizi geçiren 51 yaşındaki Dursun Şayhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

 Akyazı’ya bağlı Çakıroğlu Mahallesi'nde yaşayan Dursun Şayhan, evinin önünde Pat Pap tabir edilen Tarım aracıyla bahçede çapa yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Olayı fark eden yakınları 112 Abulans Sağlık ekiplerine haber verdiler.

 Olay yerine gelen Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Şayhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

 Dursun Şayhan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğarken bugün öğle vakti Çakıroğlu mahallesindeki hanesinde alınan helellik ve kılınan cenaze namazının ardından aile Mezarlığı'nda toprağa verildi
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:37 - KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ HAYATINI KAYBETTİ
Akyazı Çakıroğu Mahallesinde bahçede çapa yaparken kalp krizi geçiren ...
22:43 - GÜZEL SESLİ MÜEZZİN ENVER YILDIRIM UNUTULMUYOR
Yıllarını din görevlisi olarak Akyazı’lılara adayan, Akyazı ve bölgenin en önemli camileri...
22:11 - Trafo ’da yangın çıktı İftara karanlıkta girdiler
Akyazı ilçesinin en büyük Mahallesi olan Ömercikler Mahallesi TOKİ Konutları,...
22:09 - Ana Caddenin üzerine Otomobilin park edip kayıplara kar
Akyazı Ada Caddesi Belediye önü Pazarköy Caddesi girişine Otomobilini park eden...
23:45 - YENİDEN REFAH PARTİSİ 10 NİSAN POLİS BAYRAMINI KUTLADI
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil Beraberinde Kadın ...
23:58 - AKYAZI’YA ÖNEMLİ BİR SEMBOL DAHA KAZANDIRILDI
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatı ile Akyazı’nın simgesi haline gelen ve il...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ