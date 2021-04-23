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23 NİSAN’A SESSİZ TÖREN

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23 NİSAN’A SESSİZ TÖREN

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğin
Bu haber 2021-04-23 09:56:57 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği günün 101. yılı  tüm yurtta olduğu gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında Akyazı’da da sade bir törenle kutlandı.

Akyazı’daki tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Paris Ortaokulu Edebiyet Öğretmeni Reşat Beyoğlu’nun sunumu ile  Sadece İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ve bazı daire müdürlerinin katıldığı törende İlçe Milli Eğitim Müdürünün iki öğretmenle birlikte anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından Paris Ortaokulu Müzik öğretmeni Ece Akyıldız yönetiminde İstiklal Marşı okundu.

Çelenk töreninin tamamlanmasının ardından törene katılan okul müdürleri ile birlikte aile fotoğrafı çekildi.

 Kutlama törenlerine sokağa çıkma yasağı nedeniyle İnönü ve Nevrüz Banoğlu İlkokulu Müdürlüklerince hazırlanan program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün YOUTUBE kanalından saat 15.00 ten itibaren yayınlanarak devam edileceği açıklandı.

 ATATÜRK TÜRK ÇOCUKLARINA ARMAĞAN ETMİŞTİ

TBMM’nin açıldığı ilk gün olan 23 nisan’ı Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar’ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

Atatürk diyor ki:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

 

 
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