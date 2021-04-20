AKYAZI MHP VATANDAŞLARLA TEMASI KESMİYOR

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MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Meclis üyesi Ergün Öztürk ve yönetim kurulu
Bu haber 2021-04-20 20:56:15 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Meclis üyesi Ergün Öztürk ve yönetim kurulu üyesi Ersin Yaşar’la birlikte ilçe merkezindeki esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ederek seçmenleri ile teması kesmiyor.

MHP heyeti Ziyaretlerde görüş alışverişi yapılırken, çözüm getirme adına esnafın sorunları dinlendi.

Ziyaretlerden sonra açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli zor günlerden geçen ülkemizde esnaflarımızın sorunlarını dinleyerek notlarımızı aldık. Çözümü için de ilgili makamlara iletip takipçisi olacağımızı kendilerine ilettik. Ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek dedi.
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