GÜZEL SESLİ MÜEZZİN ENVER YILDIRIM UNUTULMUYOR

Yıllarını din görevlisi olarak Akyazı’lılara adayan, Akyazı ve bölgenin en önemli camilerinden

Bu haber 2021-04-19 22:39:47 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Yıllarını din görevlisi olarak Akyazı’lılara adayan, Akyazı ve bölgenin en önemli camilerinden biri olan Gazisüleyman paşa camiinde görev yaparken emekliye ayrılan , Covit 19 salgın hastalığına yakalandıktan sonra tedavi için kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden emekli müezzin Enver Yıldırımı Akyazılılar unutamıyor.

Mükemmel sesi ile okuduğu ezanlar, selalar ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle Akyazılılar başta olmak üzere dinleyenlerin gönlerinde adeta taht kuran Akyazı’lıların “güzel sesli kahraman” olarak nitelendirdiği emekli müezzin Enver Yıldırım’ın (Agumba) vefatı ile yerinin doldurulamadığı fikrinde birleştiler.

23 Aralık 2020 tarihinde kaybettiğimiz değerli bülbül sesli hocamıza bir kez daha Allah’tan rahmet , hederli ailesine başsağlığı diliyoruz.