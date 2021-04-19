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MHP İLÇE BAŞKANI DERTLİDEN GANÇLERE ÇAĞRI; SPOR YAPIN

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli “ teknolojiye evet, internet bağımlılığına hayır”diyerek
Bu haber 2021-04-19 22:37:53 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli “ teknolojiye evet, internet bağımlılığına hayır”diyerek  gençlere “evden dışarı çıkın, koşun oynayın, düşün kalkın pandemiyi fırsata çevirin. Sağlıklı yaşam ve büyük hedefleriniz için spor yapın” çağrısında bulunudu.

Gençlerin teknolojiyi yakından takip ettikleri ancak bağımlı hale gelmemeleri için enerjilerini dışarı çıkarak boşaltmaları gerektiğini söyleyen Başkan Dertli, gençlerimiz pandemi kurallarına mutlak riayet ederek izin verilen süreler içinde bilgisayarların başından kalkarak dışarı çıkmalı, hava almalı ve yeteneklerine göre spor yapmalıdırlar dedi.

 MHP İlçe Başkanı Ali Dertli bu açıklamayı spor salonu yanındaki eski stada futbol oynayan gençleri görünce yaptı ve daha sonra onlarla birlikte futbol oynadı.

 
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