Ömerckler ’de sorunlar tek tek çözülüyor bitiyor

Akyazı Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt’un Telekom Akyazı

Bu haber 2021-04-19 22:34:27 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt’un Telekom Akyazı şubesi le yaptığı görüşme olumlu sonuçlanınca uzun süredir çekilen İnternet çilesi sona ererken Saski ile yapılan görüşmeler sonucu Asbestl borularında değişeceğini söyledi.

Muhtar Bozkurt TELEKOM yetkilileri ile yaptığı görüşmeden sonra bu gün Ömercikler Mahallesinde Fiber kablo döşeme çalışmaları başladı. Çalışma tamamlandığında Mahallede İnternet sorunu sona erecektir dedi. Akyazı Telekom ile Saski ile de yapılan görüşmeden sonra ekipler Mahallemizde su kaçağını önlemek için çalışma başlatmış böylece su kaçakları önlenmiş olduğunu belirten Bozkurt şimdi ise sıra Asbest su borularının değişmesine geldiğini değişimle ilgili ihalenin yapıldığını yetkililerden alınan bilgilere göre 3 ay içerisinde Ömercikler Mahallesi olarak iki önemli sorunun ortadan kaldırmış olacaklarını bu nedenlede Telekom ve Saski yetkililerine ettiklerini belirtti.