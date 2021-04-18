YENİDEN REFAH PARTİSİNİN YARDIM PAKETLERİ DAĞITIMA HAZIR

Yeniden Rafah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı Ramazan ayı nedeniyle hazırladığı

Bu haber 2021-04-18 13:45:18 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Rafah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı Ramazan ayı nedeniyle hazırladığı 70 adet gıda kolisini dağıtmaya hazırlanıyor.

İlçe Başkanı Resul Kuşdil yardımla ilgili olarak şunları söyledi. “ İlke hatta Dünya olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Allah’ın izniyle kısa sürede bu salgından kurtulacağımıza inanıyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak sıkıntıda olan hemşehrilerimize az da olsa destek amaçlı içinde gıda maddeleri olan 70 koli hazırladık. İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz hanelere dağıtacağız.” Dedi. Ve yardım paketleri için destek verenlere teşekkür ederek herkesin ramazanlarını tebrik etti.



