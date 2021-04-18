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BAKKALLAR ODASI BAŞKANI “MAHALLE BAKKALLARIMIZI ÖZLEDİM”

Akyazı Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç “Paran olunca ödersin diyen
Bu haber 2021-04-18 13:43:47 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç “Paran olunca ödersin diyen Bakkallarımızı özledim” dedi.

Başkan Kaliç süper marketlerde alışveriş yaptıktan sonra  kredi kartını kasiyere uzattıktan sonra  limiti yetersiz olanlara kasiyerin paketlerinizi iade edin söylemlerini duydukça veresiye defterlerine borç yazdırdığı zaman “ önemli değil paran olunca ödersin” diyen mahalle bakkallarımızı çok özledim” diyerek eski günlere duyduğu özlemi dile getirdi.

Yıllardan beri bu mesleği yaptığını, şartların zorlaması ile kendilerinin de market işletmeciliğine döndüklerini ancak halden anlayan, her tarafından asalet akan o muhterem mahallemizin bakkallarını özlüyorum. Onlara selam ve saygılarımı yolluyor, vefat edenlere  Allah’tan rahmet diliyorum dedi ve bir kez daha o günlere özlem duyduğunu ve o günleri mumla aradığını sözlerine ekledi.

 
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