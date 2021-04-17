Akyazı Alaağaç Mahallesinde yaşayan çevrede hayvan dostu olarak tanınan Dursun Kaya evinin

Bu haber 2021-04-17 23:21:41 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Alaağaç Mahallesinde yaşayan çevrede hayvan dostu olarak tanınan Dursun Kaya evinin bahçesine her gün gelen Kirpi yavrusunu elleriyle besliyor.

Akyazı Alaağaç Mahallesinde yaşayan çevrede hayvan dostu olarak tanınan Dursun Kaya hiç üşenmeden 1,5 kilometre yolu gidip onun sevdiği yiyecekleri temin edip evinde beslediği sokak kedisini besliyor.

Dursun Kaya geçtiğimiz günlerde bahçesinde dolaşırken fark ettiği Kirpi ile önce sohbet etti. Kirpi ile kurduğu dosluktan sonra ona elleriyle yiyecek ikramında bulundu.

Dursun Kaya’ya iyice alışan ve neredeyse her gün aynı mevkie gelen Kirpi yavrusu burada karnını doyurup tekrar gözden uzaklaşıyor.

Hayvan dostu Dursun Kaya Hayvanları çok seviyorum çok sadık yaratıklar evde önce Kedim yemeğini yer sonra ev halkı. Kirpi yavrusuna gelince bazı günler göremeyince bende merak edip bahçeme çıkıp çevreyi kontrol ediyorum acaba geldi de ben mi görmedim diye aramızda güzel bir dostluk kurduk dedi.