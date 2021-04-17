Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Kirpi yavrusunu elleriyle besliyor

Kirpi yavrusunu elleriyle besliyor

AKYAZI’DAN KIZILAYA 42 ÜNİTE KAN BAĞIŞI DAHA

AKYAZI’DAN KIZILAYA 42 ÜNİTE KAN BAĞIŞI DAHA

KİCKBOKSÇULARIMIZ ANTALYA'DA DESTAN YAZDI

KİCKBOKSÇULARIMIZ ANTALYA'DA DESTAN YAZDI

RAMAZAN DAVULCULARI MESAİYE BAŞLADI

RAMAZAN DAVULCULARI MESAİYE BAŞLADI

Trafo ’da yangın çıktı İftara karanlıkta girdiler

Trafo ’da yangın çıktı İftara karanlıkta girdiler

Ana Caddenin üzerine Otomobilin park edip kayıplara karıştı

Ana Caddenin üzerine Otomobilin park edip kayıplara karıştı

Kirpi yavrusunu elleriyle besliyor

Akyazı Alaağaç Mahallesinde yaşayan çevrede hayvan dostu olarak tanınan Dursun Kaya evinin
Bu haber 2021-04-17 23:21:41 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Alaağaç Mahallesinde yaşayan çevrede hayvan dostu olarak tanınan Dursun Kaya evinin bahçesine her gün gelen Kirpi yavrusunu elleriyle besliyor.

Akyazı Alaağaç Mahallesinde yaşayan çevrede hayvan dostu olarak tanınan Dursun Kaya hiç üşenmeden 1,5 kilometre yolu gidip onun sevdiği yiyecekleri temin edip evinde beslediği sokak kedisini besliyor.

Dursun Kaya geçtiğimiz günlerde bahçesinde dolaşırken fark ettiği Kirpi ile önce sohbet etti. Kirpi ile kurduğu dosluktan sonra ona elleriyle yiyecek ikramında bulundu.

Dursun Kaya’ya iyice alışan ve neredeyse her gün aynı mevkie gelen Kirpi yavrusu burada karnını doyurup tekrar gözden uzaklaşıyor.

Hayvan dostu Dursun Kaya Hayvanları çok seviyorum çok sadık yaratıklar evde önce Kedim yemeğini yer sonra ev halkı. Kirpi yavrusuna gelince  bazı günler göremeyince  bende merak edip bahçeme çıkıp  çevreyi kontrol ediyorum acaba geldi de ben mi görmedim diye aramızda güzel bir dostluk kurduk dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:22 - Kirpi yavrusunu elleriyle besliyor
Akyazı Alaağaç Mahallesinde yaşayan çevrede hayvan dostu olarak tanınan Dursun Kaya evinin...
22:07 - SANAYİ SİTESİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR
Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı 2. Başkan Ayhan...
23:33 - KORONAVİRÜSTE KORKUTAN TABLO
COVİT 19 hızla yayılmaya devam ederken sebep olduğu ölüm vakaları hergün rekor kırarak hı...
21:04 - POLİSLER BAYRAMLARINI KUTLADI
Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne polisler 176. Kuruluş...
20:57 - Karaca yiyecek bulmak için ovaya indi
Baharın beklendiği bu günlerde Akyazı’nın yüksek kesimleri ...
23:42 - HASANBEY MAHALLE MUHTARI ÖZTÜRK SAĞLIKLI OLAN HERKESİ
Bitmek tükenmek bilmeyen çalışma hırsı ve enerjisi ile dikkati Çeken...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ