AKYAZI’DAN KIZILAYA 42 ÜNİTE KAN BAĞIŞI DAHA

“ Akyazı bizim kan bağışında kalemiz “ diyen Kızılay kan bağışı toplama

Bu haber 2021-04-17 12:12:06 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

“ Akyazı bizim kan bağışında kalemiz “ diyen Kızılay kan bağışı toplama ekibi haftanın Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelir ve bağışlanan kanları alarak Sakarya’ya geri döner

.Kızılay ekibi geçtiğimiz Cuma günü yine Akyazı’daydı. Ramazan olması dolayısı ile bu defa kan bağışlarını iftardan sonra kabul etti saat 24 e kadar 42 ünite kan bağışı aldı.

“iyilik kime yakışmaz ki” sloganı ile bağış toplayan Kızılay ekibine gerekli desteği verek Akyazı’lılar kan vererek bir hayat kurtarmaya vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu Cuma günü kan verenler arasında Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve gece bekçileri de vardı.