RAMAZAN DAVULCULARI MESAİYE BAŞLADI

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Ramazanda gelenek haline gelen Davul çalınarak sahura kaldırma geleneği
Bu haber 2021-04-15 22:11:17 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Ramazanda gelenek haline gelen Davul çalınarak sahura kaldırma geleneği bazı Mahallelerimizde bu Ramazanda devam edecek.

 Akyazı’da ilçe merkezine Ramazan adabına uymayan Motosikletle Davul çalma alışkanlığına devam edilip edilmeyeceği merakla beklenirken uzak olan Muhtarlar Mahallenin yaya yürüyerek görevini icra edecek olan Davulcusunu tespit etme çalışmalarında sona geldi

 Çatal köprü Mahalle Muhtarı Ali Buz On Bir Ayın Sultanı Mübarek ramazan aylarında gelenek haline gelmiş olan davul çalma kültürünü mahallemizde bu yıl Mustafa Sungur kardeşimiz devam ettirmeye başladık. Kendisine hayırlı olsun. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum dedi.

 
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