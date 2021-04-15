Trafo ’da yangın çıktı İftara karanlıkta girdiler

Akyazı ilçesinin en büyük Mahallesi olan Ömercikler Mahallesi TOKİ Konutları, Karacasu civarı, Sağlık Ocağı çevresinde İftar saatlerinde yaklaşık 4 Saat Elektrikler kesilmişti. İşte o kesintinin nedeni.
Akyazı Ömercikler Mahallesi TOKİ Konutları, Karacasu civarı, Sağlık Ocağı çevresinde İftar saatlerinde trafo yangını nedeniyle yaklaşık 4 Saat Elektrikler kesilmişti. Durum Sedaş yetkililerine bildirildi.
Hemen harekete geçen Sedaş arıza ekipleri yanan trafoyu Sakarya merkezinden getirerek yenisiyle değiştirip Mahalleye Elektrik enerjisinin verdiler.