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Trafo ’da yangın çıktı İftara karanlıkta girdiler

Akyazı ilçesinin en büyük Mahallesi olan Ömercikler Mahallesi TOKİ Konutları,
Bu haber 2021-04-15 22:09:24 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçesinin en büyük Mahallesi olan Ömercikler Mahallesi TOKİ Konutları, Karacasu civarı, Sağlık Ocağı çevresinde İftar saatlerinde yaklaşık 4 Saat Elektrikler kesilmişti. İşte o kesintinin nedeni.

Akyazı Ömercikler Mahallesi TOKİ Konutları, Karacasu civarı, Sağlık Ocağı çevresinde İftar saatlerinde trafo yangını nedeniyle yaklaşık 4 Saat Elektrikler kesilmişti. Durum Sedaş yetkililerine bildirildi.

Hemen harekete geçen Sedaş arıza ekipleri yanan trafoyu Sakarya merkezinden getirerek yenisiyle değiştirip Mahalleye Elektrik enerjisinin verdiler.
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