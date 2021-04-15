Ana Caddenin üzerine Otomobilin park edip kayıplara karıştı

Akyazı Ada Caddesi Belediye önü Pazarköy Caddesi girişine Otomobilini park eden kayıplara karıştı. Kapanan Pazarköy Caddesinin açılması için dakikalarca araç sürücüsü arandı.
Olay Ramazanın ilk günü olan Salı günü Öğlen saatlerinde meydana geldi. Akyazı Ada Caddesi Akyazı belediyesi önü Pazarköy Caddesi girişine Otomobilini park eden vatandaş olay yerinden ayrıldı.
Pazarköy Caddesine girmek isteyen araçları yolda park etmiş Otomobil nedeniyle Caddeye giremeyince Cadde trafiğe kapandı.
Esnaflar ve yolu kapanan vatandaşlar araç sahibini aramaya başladılar. Dakikalar sonra Otomobilinin başına gelen araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı