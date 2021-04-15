SANAYİ SİTESİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR

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Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı 2. Başkan Ayhan
Bu haber 2021-04-15 22:06:11 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Ömer Çetin Sarı 2. Başkan Ayhan Öztemel ve Yönetim Kurulu üyesi Adem Kılıç ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bir ziyaret yaptı.

 Sanayi Sitesi Dernek Başkanı Ömer Çetin Sarı ziyareti Sanayi Sitesinde yeni İşyeri açacak olan sanatkarlarının yeni yasa gereği itfaiye müdürlüğünden rapor almaları gerekiyor. Bu raporu almak isteyen sanatkar meslektaşlarımızın bazı güçlüklerle karşılaşmaktalar bu hususta bize şikayetlerini ilettiler. Biz de bu şikayetler üzerine dernek olarak size geldik bu konuda esnafımıza kolaylık sağlanmasını bekliyoruz.
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