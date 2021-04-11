EYYUP GENÇ GEN LİSESİ KARANTİNAYA ALINDI

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi iki öğrenci ve bir öğretmende koronavirüs

Bu haber 2021-04-11 20:59:57 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi iki öğrenci ve bir öğretmende koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Vaka sayısının en yüksek ilçelerden biri olan Binden fazla kişinin karantinada olduğu Akyazı'da karantina haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak iki öğrenci ve bir öğretmende koronavirüs tespit edildi. Yahyalı Mahallesinde bulunan Eyyup Genç Fen Lisesi'nde testleri pozitif çıkan Öğretmen ve öğrenciler ile temaslı olanlar evlerinde izole edildi. Eyyup Genç Fen Lisesi'nde ise karantinaya alınarak bir hafta eğitime ara verilirken bu okulda uzaktan Eğitim ile devam edilecek.