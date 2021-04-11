İSTANBULDAN ACI HABERİ GELDİ

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Aslen Akyazı’lı olup İstanbul Kaynarcada yaşayan Akciğer rahatsızlığı
Bu haber 2021-04-11 20:57:53 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

Aslen Akyazı’lı olup İstanbul Kaynarcada yaşayan Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan Arzu Durmuş hayatını kaybetti.

 35 yaşında vefat eden Arzu Durmuş’un İstanbuldan getirilen cenazesi baba ocağı Akyazı’ya bağlı Taşyatak mahallesine getirildi. Burada alınan helallik ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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