Karaca yiyecek bulmak için ovaya indi

Baharın beklendiği bu günlerde Akyazı’nın yüksek kesimleri Kar’la kaplanında aç kalan Karaca Mahalleye inip yitecek aradı
Ülke genelinde Baharı beklerken kış yeniden geldi. Akyazıda son günlerde yağan kar yağışı nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri karla kaplandı, Beyaz örtü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlarda karnını doyurabilmek için daha alt kesimlerde bulunan Mahallelere inerek yiyecek aradılar.
Aç kalan Karaca Akyazı’nın Taşburun Mahallesinde fındık bahçesine inerek yiyecek ararken Mahalle halkı tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerde Fındık bahçesindeki Karaca ile konuşmaya çalışan vatandaşlardan ürken Karaca çalılıkların arasına girerek gizlenmeye çalışıyor