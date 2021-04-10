AKYAZILI GÜREŞÇİ BÜNYAMİN ALİ YEŞİLTAŞ TÜRKİYE 2.Sİ

3-4 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya Kepez’de yapılan 14-15 yaş gurubu

Bu haber 2021-04-10 23:47:20 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

3-4 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya Kepez’de yapılan 14-15 yaş gurubu Türkiye şampiyonasına 6 güreşçi ile katılan Akyazı Belediyesi güreş takımından 75 kg güreşçisi Bünyamin Ali Yeşiltaş Türkiye 2.si oldu.

Bünyamin Ali Yeşiltaş elde ettiği bu sonuçla Milli takıma katılma hakkı kazandı. Takım antrenörü Kamil Özdağ güreşçisinin elde ettiği başarı ve milli takıma davet edilmesi bizleri mutlu etti. Güreşçimizi tebrik ediyorum. Antalya Kepez’de 10-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 17-18 yaş gurubu gençler Türkiye şampiyonasına iki güreşçiyle, 16-18 yaş gurubu yıldızlar Türkiye Şampiyonasına da 6 güreşçi ile katılacaklarını söyledi.