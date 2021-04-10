AK KADINLAR POLİSLERİN BAYRAMINI KUTLADI

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Ak Parti Kadın kolları Başkanı Nurten Birincioğlu yanında bazı yönetim
Bu haber 2021-04-10 23:45:10 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti Kadın kolları Başkanı Nurten Birincioğlu yanında bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek İlçe Emniyet Müdürü Erkan Aykan’ı makamında ziyaret etti ve polis teşkilatının 176. Yılını kutladı.

 Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Birincioğlu Huzur ve güvenliğimizin teminatı , milletimizin gururu olan Polislerimizin bu özel günlerini kutladık dedi.

 

 
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