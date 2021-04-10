YENİDEN REFAH PARTİSİ 10 NİSAN POLİS BAYRAMINI KUTLADI

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil Beraberinde Kadın

Bu haber 2021-04-10 23:42:32 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil Beraberinde Kadın Kolları Başkanı ve ilçe yönetim kurulu ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Ercan Aykan nezninde tüm emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümünü kutladı.

İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan Ziyarette kendilerine çiçek veren ve tatlı ikramında da bulunan Yeniden refah Partilere teşekkür etti.