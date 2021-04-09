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KIZILAY TEMSİLCİSİ MUSTAFA BİRİNCİOĞLU KIZILAY GENEL MERKEZİNDE

KIZILAY TEMSİLCİSİ MUSTAFA BİRİNCİOĞLU KIZILAY GENEL MERKEZİNDE

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KIZILAY TEMSİLCİSİ MUSTAFA BİRİNCİOĞLU KIZILAY GENEL MERKEZİNDE

Akyazı Kızılay Temsilcisi Mustafa Birincioğlu Kızılay Genel Merkezine giderek
Bu haber 2021-04-09 23:58:45 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kızılay Temsilcisi Mustafa Birincioğlu Kızılay Genel Merkezine giderek Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin ile bağış yönetimi Direktör vekili Aslan Turgut Bulut’la görüştü.

Birincioğlu görüşme sonucu yaptığı açıklamada  şunları söyledi. “ Bugün 153 yıllık merhamet çınarı Kızılayımızın genel merkezini ziyaret ettim. Yetkililere kyazı’daki çalışmalarımızla ilgili bilgiler verdim. Planladığımız projelerimizden bahsettim. Ve en önemlisi Akyazı’mızın tekrar şube olması konusunda destek verilmesini istedim”

Birincioğlu’nun Kızılay genel merkezi ziyaretinde kendisine Akyazı Belediyesi meclis üyesi Uğur Kılıç eşlik etti.
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