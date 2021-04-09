RAMAZAN AYINDA CAMİLERİMİZ VE CADDELERİMİZ GÜL KOKACAK

Onbir ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak.

Bu haber 2021-04-09 23:56:32 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Onbir ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan salı günü başlayacak. Pandemi süresince Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri tarafından her ay düzenli olarak yapılan camilerin dezenfeksiyon işlemleri, bu ayın önemine binaen gül kokusu esanslı dezenfektanlarla yapılıyor.

Ayrıca Ramazan ayını karşılamak adına yine ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde ULV cihazlı araçlarla havaya gül suyu atılacak.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Akyazı Belediyesi, Sağlık İşleri ekipleri tarafından her hafta Cuma günü yapılacak olan gül kokulu esans atma uygulamasına bugün itibarı ile başlandı.

Oruç tutan vatandaşlarımıza manevi iklimi hatırlatma ve hoş kokulu anlar yaşatma adına öncelikli olarak ana caddeler de yapılacak olan uygulama, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde uygulanmaya devam edilecek.