BELEDİYE ARICILARI UYARDI! İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Havaların ısınması ile birlikte İlçe genelinde sinek, böcek ve haşarat ile yoğun mücadele

Bu haber 2021-04-09 17:36:19 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Havaların ısınması ile birlikte İlçe genelinde sinek, böcek ve haşarat ile yoğun mücadele çalışmalarına yeniden başlayan Akyazı Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü özellikle arıcılıkla meşgul olan vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulundu.

Özellikle yaz aylarının kâbusu haline gelen ve şu anda yumurtlama evresinde olan her türlü sinek, sivrisinek, böcek ve haşaratın üreme ve çoğalmasının engellenmesi için kısa bir süre içerisinde larva ilaçlama çalışmalarına başlayacak olan Sağlık işleri ekipleri, ilaçlamadan arıların zarar görmemesi için arıcılıkla uğraşan vatandaşları uyardı. İlçe genelinde yoğun bir şekilde kapalı ve açık kanal ilaçlaması, dumanlama çalışması yapıldığını bildiren Akyazı Belediyesi, arıcılık ile uğraşan vatandaşlarımın arıcılık yaptığı yerleri belediyemize bildirmeleri konusunda uyardı.

Sağlık işleri tarafından yapılan uyarıda “Havaların ısınması ile birlikte, İlçe genelinde çoğalan ve şu anda yumurtlama evresinde olan her türden sinek, böcek ve haşeratla yapılan mücadelemiz belli bir plan ve program dâhilinde kapalı kanal, açık kanal ve gübrelikleri ilaçlama şeklinde devam etmektedir. Arıcılık yapan vatandaşlarımızın bu durumdan mağdur olmamaları ve arılarının ilaçlardan zarar görmemeleri için Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Birimine bilgi vermeleri gerekmektedir. Belediye olarak ilaçlama çalışmalarını yaparken çevreye ve bitki örtüsüne yararı olan arıların bu durumdan zarar görmelerini istemiyoruz.Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini, arıcılık yapıyorlarsa Belediyemize bilgi vermelerini önemle rica ederiz” denildi.