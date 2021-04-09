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MADANOĞLU ORTAOKULU BAŞARILI ÖĞRENCİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Eğitim öğretim faaliyetlerini TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunda sürdüren Madanoğlu
Bu haber 2021-04-09 17:08:29 eklenmiş ve 126 kez görüntülenmiştir.

 

Eğitim öğretim faaliyetlerini TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunda sürdüren Madanoğlu Ortaokulu Model yayınevi tarafından Türkiye genelinde “Deneme Vakti” adıyla yapmış olduğu demene sınavında derece alan 3 öğrencisini okulda yapılan törenle ödüllendirdi.öğrenci Öğrencilerden Berra Mutlu  ilçede sınava katılan 697 öğrenci arasında 1. Olurken, İlde sınava katılan 2700 öğrenci arasında il ikinciliğini kazanma başarısı gösterdi.

 Diğer öğrencilerden Ömer Talha İskender İlçe üçüncüsü olurken Aslıhan Açba’da ilçe  dördüncüsü oldu.

 Tüm öğrencilerin katıldığı ödül töreninde konuşan Okul Müdürü Yunus Birincioğlu  güçlü kadromuzla yapmış olduğumuz  çalışmalarımızın ciddi kurumların yapmış olduğu sınavlarda elde ettiğimiz başarılılı sonuçlarla meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ederken onları yetiştiren eğitim kadromuza da teşekkür ediyorum dedi.

 Daha sonra 8. sınıf öğrencilerine plaket ve başarı belgelerini veren okul Müdürü Yunus Birincioğlu önümüzdeki LGS sınavında da aynı başarıyı gösterecekleri inancı ile tekrar tebrik etti.

 
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