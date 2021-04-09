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S.A.B.A.H. DERNEĞİ YÖNETİCİLERİNDEN KÜTÜPHANEYE KİTAP BAĞIŞI

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı ve Aile Eczanesi sahibi İlhan Durgut beraberinde Dernek
Bu haber 2021-04-09 17:04:39 eklenmiş ve 111 kez görüntülenmiştir.

 

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı ve Aile Eczanesi sahibi İlhan Durgut beraberinde Dernek üyesi Bizim Akyazı Haber sitesi Editörü ve Gazeteci emekli öğretmen Kenan Certel olduğu halde Kütüphaneler Haftası dolayısı ile Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek Kütüphane sorumlusu Halil Akkuş ve Çalışanı Oya Asan nezninde “Kütüphaneler haftasını kutladılar.

Durgut ve Certel beraberinde getirdikleri 20 kitabı da Kütüphane yöneticilerine teslim ettiler.

Kütüphane sorumlusu Halil Akkuş kütüphanede 20 bin kitapla Akyazı Halkına hizmet verdiklerini belirtti ve Akyazı halkına seslenerek elinizde okunmuş atıl bir şekilde olan kitaplarınız varsa bunlardan halkımız ve öğrencilerimizin yararlanmaları için kütüphanemize bağışlamanızı bekliyoruz. Dedi. Akkuş kütüphanemiz zenginleştikçe ziyaretçi sayımız da giderek artıyor. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız kendileri için hazırlamış olduğumuz nezih ortamda kitaplarını okuyacakları gibi sağlanan internet ortamından da yararlanarak derslerini çalışabileceklerini söyledi.

Ev sahibi Sorumlu Halil Akkuş ve Oya Asan’la birlikte kütüphaneyi gezen S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut ve Gazeteci Kenan Certel kütüphanede gerçekten mükemmel bir ortam oluşturmuşsunuz. Sizleri kutluyoruz, halkımızın da bu imkanlardan yararlanmaları için bir çağrı da biz yapıyoruz dediler.

 
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