MHP’DEN SERİ ZİYARETLER

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Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Polis Teşkilatının 176. Yıldönümü dolayısı ile İlçe Emniyet Müdürü
Bu haber 2021-04-09 01:29:05 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Polis Teşkilatının 176. Yıldönümü dolayısı ile İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Daha sonra İlçe nüfus Müdürü Cenalettin Sandıkçı, SGK Müdürü Selim Albayrak ve Tapu Müdürü Fatih Başaran’a ziyaretlerde bulunarak yeni görevlerinde başarı diledi.

Ziyaretlerden sonra bir açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli bu ziyaretlerimizde İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kuruluş yıldönümlerini kutladığımızı ifade ettik. Yanlarında olduğumuzu söyledik ve başarı diledik. Dedi

Ziyaretlerde Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Yönetim kurulu üyesi İsmail Ede da hazır bulundu.

 
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