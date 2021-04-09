CHP 10 NİSAN POLİS BAYRAMINI KUTLADI

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Birincioğlu ve beraberinde Parti Yöneticileri

Bu haber 2021-04-09 00:52:07 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa Birincioğlu ve beraberinde Parti Yöneticileri Erdal Karaoğlan, Neşe Türemen, ve Emel Türkan olduğu halde Türk Polis Teşkilatının 176. Yıldönümünü kutlamak üzere Alyazı İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Emniyet teşkilatımız ülkemizin göz bebeğidir. Çok önemli görevler yapan polisimizin kuruluş yıldönümlerini kutluyor, ayaklarına taş değmesin diye de dualarımızı eksik etmiyoruz. Diyen İyi Yazıcı duygularını dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’da yapılan ziyaret ve kutlamadan dolayı CHP yöneticilerine teşekkür etti .