BİRİNCİOĞLU VE KILIÇOĞLU BİRLİK TOPLANTSI İÇİN ANKARA’DA

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Akyazı Belediyesi Meclis üyeleri Mustafa Birincioğlu ve Uğur Kılıçoğlu Gren Park Otelde
Bu haber 2021-04-09 00:46:20 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Meclis üyeleri Mustafa Birincioğlu ve Uğur Kılıçoğlu Gren Park Otelde yapılacak olan “Enerji Kentleri Birliği”1 toplantısına katılmak üzere Ankaya’ya gittiler.

 Toplantı öncesi ziyaretlerde bulunan Birincioğlu ve Kılıçoğlu ilk ziyaretini Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğünde daire başkanı olan Ali Yavuz BirinciTever ve Gençlik kolları başkanı oğlu’na yaptılar.

 

Akyazılı meclis üyeleri daha sonra Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Akyazılı Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu’nu ziyaret ettiler.

 Meclis üyeleri  Sakarya eski Milletvekili ve Şu anda AKPARTİ Yerel Yönetimler daire başkanı Ali İnci’yi, ziyaret ettiler. Son ziyaret ise Milletvekili Ali İhsan Yavuz’a yapan meclis üyeleri ile birlikte  AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Çalışkan da yer aldılar.

 Akyazılı Belediye Meclis üyeleri ziyaretlerinin  oldukça yaralı olduğunu ifade ederken  karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk dediler.

Daha sonra Birlik toplantısına katılan Akyazılı meclis üyeleri yapılan seçimlerde Akyazı Belediyesini temsilen oylarını kullandıktan sonra Akyazı'ya döndüler 
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