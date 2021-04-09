BAHARIN MÜJDECİSİ LEYLEKLERDEN AKYAZI MOLASI

Baharın müjdecisi leylek kafilesi Akyazı’nın Durmuşlar mahallesinde mola verdi.

Bu haber 2021-04-09 00:04:27 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

Baharın müjdecisi leylek kafilesi Akyazı’nın Durmuşlar mahallesinde mola verdi.

Göçmen kuşların en büyüklerinden olan leylekler yazın sıcak ülkelerdeki evlerine gelen kış gelince de yine sıcak ülkelere göç eden leylekler yine sıcak ülkelerdeki yuvalarına giderken Akyazı’da kısa süreli mola verdiler.

Leyleklerin bahçelerinde güzel bir görüntü oluşturmasını gören Durmuşlar halkı mutluluklarını ifade ederken ender gördükleri bu güzel manzarayı da görüntüleyerek hatıraları arasına aldılar.