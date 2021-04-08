AMANSIZ HASTALIĞA YENİK DÜŞTÜ

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37 yaşında Evli 3 çocuk babasıydı amansız hastalığına yenik düştü
Bu haber 2021-04-08 23:58:51 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

37 yaşında Evli 3 çocuk babasıydı amansız hastalığına yenik düştü

Uzun süredir Akciğer kanseri tedavisi gören Akyazı Altındere Mahallesinde evinde fenalaşarak Hastaneye kaldırılan evli 3 çocuk babası 37 yaşındaki Salih Sarıhan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akyazı Altındere Mahallesinde yaşayan Uzun süredir Akciğer kanseri tedavisi gören 37 yaşındaki Salih Sarıhan evinde fenalaştı. Yakınları tarafından Ambulans çağrıldı.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Salih Sarıhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

112 Ambulans şoförü Recep Aslan’ında ablasının oğlu olan yarın öğlen saatlerinde Altındere Mahallesindeki hanesinde alınacak helallik ve kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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