AKYAZI’YA ÖNEMLİ BİR SEMBOL DAHA KAZANDIRILDI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatı ile Akyazı’nın simgesi haline gelen ve ilçenin en önemli noktası

Bu haber 2021-04-08 23:54:56 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatı ile Akyazı’nın simgesi haline gelen ve ilçenin en önemli noktası olan Akyazı Gazi Süleyman Paşa cami önüne Osmanlı devletinin kuruluşunda yiğitliği, cömertliği ve gaza yollarında gösterdiği başarıları ile ün yapan Rumeli Fatih'i ve Mücahit Osmanlı şehzadesi Gazi Süleyman Paşa’nın Biyografi bilgilerinin yer aldığı Osmanlı motifleri ile bezenmiş 5 metre yüksekliğinde biyografi ve saat kulesi yapıldı.

İlçemiz için büyük değere sahip önemli bir komutan olan 1316 -1359 yılları arasında yaşamış Gazi Süleyman Paşa’nın biyografi bilgilerinin yer aldığı bu kule ilçenin en önemli sembol noktası olan Akyazı Gazi Süleyman Paşa camii önünde Ayyıldız’ın hemen yanında ki yerini aldı.

Bu önemli komutanın adını Akyazı’da yaşatmak ve hakkındaki biyografi bilgilerini hem ilçede yaşayanlara hem de ilçemizi ziyaret edenlere tanıtmak, Akyazı’ya güzel bir hatıra kazandırmak adına biyografi anıtı yapılmasının talimatını veren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatı kısa sürede teknik ekipler tarafından yerine getirildi. Üzerinde Gazi Süleyman Paşa’nın biyografi bilgilerinin bulunduğu, Sarı ve Siyah tonlarıyla Akyazı’nın renklerini de yansıtan, Osmanlı motifleri bezenmiş 5 metre yüksekliğindeki kulede ayrıca Saat hava durumu bilgilerinin ve çeşitli mesajların da yer alacağı alanlarda bulunuyor.

Biyografi ve Saat kulesinde yazan mesaj ise şöyle;

Osmanlı devletinin kuruluşunda yiğitliği, cömertliği ve gaza yollarında gösterdiği başarıları ile ün yapan Rumeli Fatih'i ve Mücahit Osmanlı şehzadesi 1316 senesinde Bursa'da dünyaya geldi.

Orhan Gazi'nin oğludur, Annesi Nilüfer Hatun idi. 1359’da Seydi Kavağı ile Bolayır arasında vefat etmiş ve kabri Bolayır’dadır.

Konuralp'in 1328’de vefatından sonra Göynük, Mudurnu ve Akyazı yöresi kendisine tımar olarak verildi bundan sonra da bu yöreler Süleymanpaşa ili olarak anılmış ve ilçemizin medar-ı iftiharı olan bu Cami-i Şerife O büyük kumandanın ismi verilmiştir.

Gazi Süleyman Paşa Camii, Pazarköy’deki Süleyman Paşa Caminin bir kısım kerestesi ile 1909 yılında bugünkü ana cadde ortasında bulunan selvi ağacının yanında inşa edilmiş ancak 1967 depreminde bu cami minaresi yan yatınca, yıkılmak istenirken caminin üzerine düşmüştür. Bunun üzerine Cami tamamen yıkılarak arsa genişletilmiş ve şu anki konumuna inşa edilerek 1971'de ibadete açılmıştır.