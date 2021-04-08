AKYAZIDA 1Kİ MAHALLEDE SEÇİM VAR

Akyazı Küçücek İstiklal Mahallesi ile Erdoğdu Mahallelerinde muhtarların v

Bu haber 2021-04-08 00:24:44 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Küçücek İstiklal Mahallesi ile Erdoğdu Mahallelerinde muhtarların vefatı ile boşalan muhtarlıklar için seçim yapılacak.

Seçim yapılacak iki mahallede seçmen listeleri 19 Nisan 2021 tarihinde askıya asılacak. Listeler 27 Nisan 2021 tarihinde askıdan indirilecek.

Listede isimleri yazılı olanlar 6 haziran günü sandığa giderek oylarını kullanacaklar. Listede adları yazılı olmayan seçmenler askı süresi içinde ilçe seçim kuruluna müracaat ederek adlarını yazdıracaklar.

Bilindiği gibi Küçücek İstiklal Mahallesi Muhtarı Yusuf Şahin ile Erdoğdu Mahalle Muhtarı Hüseyin Dur bir süre önce vefat etmiş yerlerine küçücek’te aza Yaşar KaymaErdoğdu’da ise aza Özgür Yıldız muhtarlığa vekalet etmişlerdi.

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