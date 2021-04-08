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AŞIRI YAĞIŞLAR DERELERİ TAŞIRDI YÜREKLER AĞIZA GELDİ

Birkaç gündür yağan sağnak yağışlardan sonra Akyazı’daki derelerin taşması
Bu haber 2021-04-08 00:10:06 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

Birkaç gündür yağan sağnak yağışlardan sonra Akyazı’daki derelerin taşması  özellikle dere kenarlarında  yaşamakta olan Akyazı’lıların yüreklerini ağızlarına getirdi.

 Olası sel tehlikesi Akyazı’lı yetkilileri de harekete geçirdi. Mudurnu deresi başta olmak üzere Kalyan Çayı, Küçücek ve yağcılar deresinin geçtiği yerleşim alanlarında yaşayanlar uyarıldı ve dikkatli olmaları istendi.

 Ancak yağışlar taşkınlar büyümeden kesildi ve korkulan olmadı. Hem vatandaşlar hemde yetkililer rahat bir nefes aldı.

 

 
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