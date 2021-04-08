BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISNI GERÇEKLEŞTİRDİ

Akyazı Belediyesi Mecls Toplantısında Koronavrüs tedbirleri kapsamında 2021 yılı

Bu haber 2021-04-08 00:06:40 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Mecls Toplantısında Koronavrüs tedbirleri kapsamında 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirldi.

Toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemde 1 yıl süre ile Meclis vekili ve Meclis katibi seçimi, 1 yıl süreliğine Daimi Encümen üyesi seçimi, Plan bütçe komisyonu üyesi seçimi imar komisyon üyesi seçimi yapılarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

Akyazı 2021 Başkan 2020 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdurrahim ATMACA’ nın Meclis 1. Başkan Vekilliğine, Osman KESİKBAŞ’ ın 2. Başkan Vekilliğine seçilmesinin oy birliği ile kabulüne,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesine istinaden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Abdülkadir YILDIRIM ile Özgür ÖZMEN’in Meclis Katibi asil üye olarak, Hümeyra HİKMET SAYGIDEĞER ile Uğur KILIÇOĞLU’ nun ise Meclis Katibi yedek üye olarak seçilmesinin oy birliği ile kabulüne,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesine istinaden 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz TAŞDELEN ile Engin KAYA’ nın Daimi Encümen Üyesi olarak seçilmesinin ve katılacakları her toplantı günü için de üyelere aynı kanunun 36. maddesine istinaden (6.000) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine AKP grubundan Naci ÇAVDAR, Uğur KILIÇOĞLU, Ahmet ÖZTÜRK, Mustafa BİRİNCİOĞLU, MHP grubundan ise Ahmet ÇETİN’ in seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne,

KARAHASAN, Hümeyra Hikmet SAYGIDEĞER, Sait BEŞİR, MHP grubundan ise Furkan ÇAKIROĞLU’ nun seçilmesine, katılacakları her toplantı günü için de üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden Belediye Başkanına ödenmekte olan aylığın brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri (1/3) oranında huzur hakkı ödenmesinin oy birliği ile kabulüne,

01.01.2020–31.12.2020 tarihlerini kapsayan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Faaliyet Raporunun onaylanmasının oy birliği ile kabulüne,

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin detaylı incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne,

İlçemiz mahallesinde bulunan Kuzuluk Tabiat Parkı ve içerisinde bulunan 6 adet Kır Evinin işletmeciliği ile ilgili Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalanabilmesi için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

Kuzuluk İlçemiz Ballıkaya Barajı Projesi kapsamında rezervuar alanında kamulaştırma kapsamında olan İlçemiz Beldibi, Durmuşlar ve Mansurlar Mahallesi sınırlarında Belediyemize ait toplam 32 adet taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından belirlenen 4.792.838,32-TL bedel üzerinden DSİ’ ye devir ile ilgili Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesinin oy birliği ile kabulün karar verildi.