AKYAZI’LI MHP’LİLERİN HENDEK ÇIKARMASI

Mhp Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde meclis üyeleri Ergün Öztürk,

Bu haber 2021-04-07 23:45:07 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

Mhp Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin olduğu halde Hendek Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır’la görüşen Akyazı MHP gurubu, Hendek Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde iken Ankara’da RTÜK’te yeni göreve atanan Akyazı’lı Sedat Martin’e Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından verilen Plaket ve Teşekkür Belge törenine katıldılar. Sedat Martin’i yeni görevine atanması dolayısı ile tebrik edip başarı diledikten sonra Akyazı’ya döndüler.