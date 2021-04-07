Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KIZILAYCILARDAN YENİ MÜFTÜYE HOŞGELDİN ZİYARETİ

KIZILAYCILARDAN YENİ MÜFTÜYE HOŞGELDİN ZİYARETİ

KÜTÜPHANEYE ZİYARETLER SÜRÜYOR

KÜTÜPHANEYE ZİYARETLER SÜRÜYOR

AKYAZIDA 1Kİ MAHALLEDE SEÇİM VAR

AKYAZIDA 1Kİ MAHALLEDE SEÇİM VAR

AŞIRI YAĞIŞLAR DERELERİ TAŞIRDI YÜREKLER AĞIZA GELDİ

AŞIRI YAĞIŞLAR DERELERİ TAŞIRDI YÜREKLER AĞIZA GELDİ

BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISNI GERÇEKLEŞTİRDİ

BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISNI GERÇEKLEŞTİRDİ

AKYAZI’LI MHP’LİLERİN HENDEK ÇIKARMASI

AKYAZI’LI MHP’LİLERİN HENDEK ÇIKARMASI

AKYAZI’LI MHP’LİLERİN HENDEK ÇIKARMASI

Mhp Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde meclis üyeleri Ergün Öztürk,
Bu haber 2021-04-07 23:45:07 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

Mhp Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin olduğu halde Hendek Belediyesine bir ziyaret gerçekleştirdiler.

 Ziyarette Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır’la görüşen Akyazı MHP gurubu, Hendek Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde iken Ankara’da  RTÜK’te yeni göreve atanan Akyazı’lı Sedat Martin’e Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından verilen Plaket ve Teşekkür Belge törenine katıldılar. Sedat Martin’i yeni görevine atanması dolayısı ile tebrik edip başarı diledikten sonra Akyazı’ya döndüler.

 http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/4078d577ca.jpg
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
23:49 - AKYAZI’LI MHP’LİLERİN HENDEK ÇIKARMASI
Mhp Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde meclis üyeleri Ergün Öztürk, ...
09:58 - 31 MART 2021 YENİDEN REFAH PARTİSİNDE DİVAN TOPLANTISI
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı aylık olağan divan toplantısını yaptı. ...
09:56 - SP’DE ŞEREF TAN GÜVEN TAZELEDİ
Saadet Partisi Akyazı İlçe Kongresi parti salonunda yapıldı. Tek Liste ile gidilen kongred...
00:44 - “İYİ PARTİ”KERVANINA KATILDILAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İYİ Parti’ye geçişler giderek artıyor...
00:41 - BBP’Sİ YAZICIOĞLU İÇİN MEVLÜT OKUTTULAR
BBP’Sİ Akyazı İlçe Teşkilatı kurucu liderleri merhum Muhsin...
00:28 - KIRSAL MAHALLEYE DÖNMEK İSTEYEN MAHALLELERE MUHALEFETTE
7254 Sayılı Kanunun 10. Maddesiyle Mahalleye dönen köyler sağlanan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ