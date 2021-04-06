AKYAZI ACELLE GÖLETİ TAŞTI BAZI EVLER BOŞALTILDI

Acelle Göleti taştı. Evler tedbir amaçlı boşaltıldı Akyazı Acelle Yaylasında bulunan

Bu haber 2021-04-06 00:33:23 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

Acelle Göleti taştı. Evler tedbir amaçlı boşaltıldı Akyazı Acelle Yaylasında bulunan yapay gölet taştı, Vatandaşlar olası gölet patlaması sonrası oluşacak sel nedeniyle bölgedeki evler boşaltıldı. DSİ Göletten su boşaltmaya başladı.

Dün gece başlayan Sağanak Yağmur etkisini gün boyu sürdürürken Karların erimesiyle beraber Acelle Göleti taştı.

DSİ Göletten su boşaltma çalışmaları başlattı. Jandarma Yetkilileri yapay olarak yapılan Gölettin etrafındaki toprakların kayması sonucu ufak bir ihtimal dahi olsa bir taşkın yaşanabilir ihtimali ile nedeniyle tedbir amaçlı gölet altındaki bazı evler boşaltıldığını DSİ ekiplerinin yoğun bir şekilde Göletten su pompalamaya başladığını belirttiler