Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI ACELLE GÖLETİ TAŞTI BAZI EVLER BOŞALTILDI

AKYAZI ACELLE GÖLETİ TAŞTI BAZI EVLER BOŞALTILDI

Alaağaç Spor Minikleri top başı yaptılar

Alaağaç Spor Minikleri top başı yaptılar

BELEDİYE- TAPU İŞBİRLİĞİ TAPU İŞLEMLERİ DAHA HIZLI OLACAK

BELEDİYE- TAPU İŞBİRLİĞİ TAPU İŞLEMLERİ DAHA HIZLI OLACAK

AK KADINLARDAN KÜTÜPHANE ZİYARETİ

AK KADINLARDAN KÜTÜPHANE ZİYARETİ

AKYAZILI DAİRE MÜDÜRLERİNDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

AKYAZILI DAİRE MÜDÜRLERİNDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

KENAN YILDIZTAŞ VEFAT ETTİ

KENAN YILDIZTAŞ VEFAT ETTİ

Alaağaç Spor Minikleri top başı yaptılar

Sakarya Süper Amatör liginde mücadele eden ve Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan
Bu haber 2021-04-06 00:08:34 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör liginde mücadele eden ve Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan Alaağaç Spor Spor okulunda Sait Okur yönetimindeki minikler topbaşı yaptılar.

Pandemi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren Sakarya Süper Amatör liginde mücadele eden ve Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan Alaağaç Spor Spor okulunda Sait Okur yönetiminde yaklaşık 80 altyapı sporcusu topbaşı yaptılar.

Önce ahlak sonra spor düsturuyla yola çıkan Alaağaç Spor gelecekte kendi bünyesinde takılar oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu spor okulunda yaklaşık 80 minik sporcu ter döküyor.

Alaağaç Spor kulüp başkanı Aydın Birincioğlu ahlaklı olmayan bırakın AlaağaçSpor’da top oynamayı seyirci dahi olmasına müsaade edilmez.AlaağaçSpor’un Futbol geçmişinde maçta veya maç sonrası hiçbir olay olmamıştır. Olaya meyilli olan sporcu takımdan gönderileceği gibi taşkınlık yapacak seyircininde maçlara gelmesi bir şekilde engellenir.Bu nedenle Amatör takımlarda ahlaklı sporcuların olması için altyapıya önem verilmesi gerekiyor bizlerde bu zor günlerde kıt imkanlarla bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz dedi.

Alt yapı antrenörü Sait Okur Hafta sonu yasağı olduğu için hafta içi devam edeceğiz. Ramazan’dan sonra da yasakların kalkacağı söyleniyor. Yasaklar kalkarsa normal programa döneceğiz. Yani  hafta sonlarına küçük yaş guruplarındaki çocuklar velileri çalıştığı için onlara hafta içi çalışma saatleri uymuyor dedi..

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
00:17 - Alaağaç Spor Minikleri top başı yaptılar
Sakarya Süper Amatör liginde mücadele eden ve Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan...
23:54 - PENDİK AMPUTE AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’U ZİYARET E
Pendik Ampute Futbol takımı Başkanı Osman Bozanlı, Takım Antrenörü ...
21:47 - İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN BİNİCİLİK SPORUNA EL ATTI
Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’u sporun her dalında görmek mümkün. ...
00:22 - Uğur Akkuş Cumartesi günü Akyazı’ya geliyor
Sakaryaspor başkan adayı Uğur Akkuş Cumartesi günü Akyazı Kuzuluk ...
00:38 - KARAYOLUNDA BİSİKLET EĞİTİMİ
Slogan ; baba-oğul, abi-kardeş, öğretmen-öğrenci bir arada pedala basıyor....
22:47 - GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI MUSA AYDIN AKYAZI'DAYDI
Bursa’ya gitmek için Ankara’dan yola çıkan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın,...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ