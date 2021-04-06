Alaağaç Spor Minikleri top başı yaptılar

Sakarya Süper Amatör liginde mücadele eden ve Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan

Bu haber 2021-04-06 00:08:34 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör liginde mücadele eden ve Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan Alaağaç Spor Spor okulunda Sait Okur yönetimindeki minikler topbaşı yaptılar.

Pandemi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara veren Sakarya Süper Amatör liginde mücadele eden ve Akyazı’nın köklü kulüplerinden olan Alaağaç Spor Spor okulunda Sait Okur yönetiminde yaklaşık 80 altyapı sporcusu topbaşı yaptılar.

Önce ahlak sonra spor düsturuyla yola çıkan Alaağaç Spor gelecekte kendi bünyesinde takılar oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu spor okulunda yaklaşık 80 minik sporcu ter döküyor.

Alaağaç Spor kulüp başkanı Aydın Birincioğlu ahlaklı olmayan bırakın AlaağaçSpor’da top oynamayı seyirci dahi olmasına müsaade edilmez.AlaağaçSpor’un Futbol geçmişinde maçta veya maç sonrası hiçbir olay olmamıştır. Olaya meyilli olan sporcu takımdan gönderileceği gibi taşkınlık yapacak seyircininde maçlara gelmesi bir şekilde engellenir.Bu nedenle Amatör takımlarda ahlaklı sporcuların olması için altyapıya önem verilmesi gerekiyor bizlerde bu zor günlerde kıt imkanlarla bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz dedi.

Alt yapı antrenörü Sait Okur Hafta sonu yasağı olduğu için hafta içi devam edeceğiz. Ramazan’dan sonra da yasakların kalkacağı söyleniyor. Yasaklar kalkarsa normal programa döneceğiz. Yani hafta sonlarına küçük yaş guruplarındaki çocuklar velileri çalıştığı için onlara hafta içi çalışma saatleri uymuyor dedi..