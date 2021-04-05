Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI ACELLE GÖLETİ TAŞTI BAZI EVLER BOŞALTILDI

AKYAZI ACELLE GÖLETİ TAŞTI BAZI EVLER BOŞALTILDI

Alaağaç Spor Minikleri top başı yaptılar

Alaağaç Spor Minikleri top başı yaptılar

BELEDİYE- TAPU İŞBİRLİĞİ TAPU İŞLEMLERİ DAHA HIZLI OLACAK

BELEDİYE- TAPU İŞBİRLİĞİ TAPU İŞLEMLERİ DAHA HIZLI OLACAK

AK KADINLARDAN KÜTÜPHANE ZİYARETİ

AK KADINLARDAN KÜTÜPHANE ZİYARETİ

AKYAZILI DAİRE MÜDÜRLERİNDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

AKYAZILI DAİRE MÜDÜRLERİNDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

KENAN YILDIZTAŞ VEFAT ETTİ

KENAN YILDIZTAŞ VEFAT ETTİ

AKYAZILI DAİRE MÜDÜRLERİNDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Akyazı Tapu Müdürü Fatih Başaran, Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı,
Bu haber 2021-04-05 09:21:54 eklenmiş ve 114 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Tapu Müdürü Fatih Başaran, Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı, Mal Müdürü Ali Sayın; İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret ettiler.

Bir araya gelen bu  daire müdürleri Akyazı’lılara “ hepimiz sizin için çalışıyoruz, birlik beraberlik içinde sizlere hizmetin en iyisini vermek için gayret ediyoruz” mesajı verdiler.

Güzel ülkemizin güzel ilçesi Akyazı’da görev yapmaktan ve Akyazı’lılara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını  söyleyen daire müdürleri bu tür bir araya gelişleri sık sık yapma kararı aldıklarını amaçlarının daha iyi hizmet  olduğunu söylediler.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
09:37 - AK KADINLARDAN KÜTÜPHANE ZİYARETİ
Akyazılı AK Kadınlar Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Mehmet Niyazi Özdemir ...
09:23 - AKYAZILI DAİRE MÜDÜRLERİNDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI
Akyazı Tapu Müdürü Fatih Başaran, Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı,...
09:40 - İKİ ESKİMEYEN DOST BULUŞMASINDA SİYASET KONUŞULDU
Akyazı’lı Mehmet Barutçu ile Karasulu Mehmet Çatalbaş eskilere dayanan ancak hala ...
00:16 - ÜNLÜ MODACI ÖMERCİKOĞLU’NUN ZİYARET TURU
Fırsat buldukça İstanbul’un yoğunluğundan kaçarak baba ocağı Akyazı’ya gelen ...
00:14 - İLÇE TARIM MÜDÜRÜ MEYDAN MÜFTÜ DEMİR’İ ZİYARET ETTİ
Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Müdür İlçeye yeni atanan ve atandıktan...
22:16 - ÇATALBAŞTAN ÖMER ÇETİN SARY’YA İADE-İ ZİYARET
Karasu Sanayi Sitesi Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Çatalbaş ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ