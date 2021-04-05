AKYAZILI DAİRE MÜDÜRLERİNDEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Akyazı Tapu Müdürü Fatih Başaran, Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı,

Bu haber 2021-04-05 09:21:54 eklenmiş ve 114 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Tapu Müdürü Fatih Başaran, Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı, Mal Müdürü Ali Sayın; İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ı makamında ziyaret ettiler.

Bir araya gelen bu daire müdürleri Akyazı’lılara “ hepimiz sizin için çalışıyoruz, birlik beraberlik içinde sizlere hizmetin en iyisini vermek için gayret ediyoruz” mesajı verdiler.

Güzel ülkemizin güzel ilçesi Akyazı’da görev yapmaktan ve Akyazı’lılara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen daire müdürleri bu tür bir araya gelişleri sık sık yapma kararı aldıklarını amaçlarının daha iyi hizmet olduğunu söylediler.