31 MART 2021 YENİDEN REFAH PARTİSİNDE DİVAN TOPLANTISI

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı aylık olağan divan toplantısını yaptı.

Bu haber 2021-04-01 09:56:07 eklenmiş ve 90 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı aylık olağan divan toplantısını yaptı. İlçe teşkilat binasında yapılan ve Genel Merkez teşkilat başkan yardımcısı Basri Çayır, İl Başkanı Hidayet Kaya ve partililerin katıldığı divan toplantısında Resul Kuşdil ve yönetimi ev sahipliği yaptı.

lçe Başkanı Kuşdil düzenlenen toplantıda parti yetkililerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldıklarını ifade ederek oldukça yararlı bir toplantı oldu dedi.